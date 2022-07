Impactantes imágenes de varios tornados que afectaron a China

Varios tornados han azotado China en menos de 30 días.

TE INTERESA: Habla la madre del chofer del tráiler en donde murieron migrantes en Texas

China ha lidiado con una de sus temporadas de lluvia más devastadoras, luego que seis potentes tornados afectaron la región en cuestión de días.

Medios locales detallan que, si bien el país es propenso a fenómenos meteorológicos extremos, nunca se había vivido una situación tan lamentable.

El primer tornado se registró el 16 de junio, dejando a miles de personas sin ningún lugar a donde ir, luego de destruir sus propiedades e inundar sus cultivos.

Another close range footage of the Guangzhou tornado, as far as we know, this tornado hit overhead, commercial buildings and did major damage to transmission of the subways. pic.twitter.com/g5yRNnox9P — Eric Wang (@Ericwang1101) June 16, 2022

Las imágenes son desgarradoras. Varios de los tornados han sido captados en videos y publicados en las redes sociales.

Tras su paso, se observa cómo va destrozando todo el sistema eléctrico. Mientras que el 25 de junio se registró otro en la provincia de Jilin, donde se ve cómo arranca los postes de electricidad y arrasa con todo a su paso.

Tornados en la provincia de Jilin (China, 25 de junio de 2022). #news #Video #Tornado #China pic.twitter.com/cj9ggqxvVf — Tobamu1978 (@tobamu1978) June 27, 2022

Mientras que este sábado 2 de julio se reportó el sexto tornado, esta vez en la región de Chaba, llevando consigo diverso material que es lanzado por el aire.

➡ Tornado visto hoy en la

provincia de Guangdong/China.

Se han confirmado al menos 6 tornados asociados con el tifón

Chaba que toca tierra en estos

momentos. Vía: CDN pic.twitter.com/14LPtPeiG4 — Estación Altamira Caracas (@pluvaltamira) July 2, 2022