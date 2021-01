Inacif revela causa de la muerte de Luz María López Morales

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó los resultados de la necropsia practicados al cuerpo encontrado en una alcantarilla en la avenida Simeón Cañas, zona 2 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima fue identificada como Luz María del Rocío López Morales.

"Una vez finalizada la necropsia, se determinó que la causa de muerte es asfixia por estrangulamiento", informó el Inacif tras las consultas realizadas por Soy502.

Hallazgo

El cuerpo sin vida de Luz María del Rocío López Morales fue hallado por trabajadores municipales que realizaban las tareas de limpieza en tragantes en un sector de la avenida Simeón Cañas de la zona 2.

Tras percatarse del cuerpo envuelto en un nylon, los trabajadores informaron a los Bomberos Municipales sobre el hallazgo.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público que acordonaron la sexta calle final y avenida Simeón Cañas para realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue del INACIF.

Alerta

La familia activó la alerta Isabel Claudina la tarde del 20 de enero luego que el esposo de la víctima informara que al llegar por ella a su trabajo, no la localizó y al preguntar sobre su paradero en su trabajo, elementos de seguridad le indicaron que ella no había no ingresó a la entidad.

Luz María del Rocío deja en la orfandad a una niña de un año y medio.

La Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, lamentó y recriminó el asesinato, indicando que han iniciado las investigaciones para dar con los responsables del crimen.