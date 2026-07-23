Hombre resulta con quemaduras tras el incendio de un taller

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Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron provocar el incendio.

Un incendio estructural se reportó este jueves 23 de julio en la zona 18 de la ciudad, el cual dejó a una persona con quemaduras graves en todo el cuerpo.

Bomberos Voluntarios fueron requeridos en la colonia Kennedy, donde un taller se había prendido en llamas y amenazaba con propagarse a las viviendas aledañas.

De inmediato se iniciaron maniobras para poder sofocar el fuego. Para esta emergencia, se unieron socorristas de cuatro estaciones de bomberos, incluyendo la estación central.

Bomberos sofocan un incendio en un taller de la zona 18 pic.twitter.com/bP6rxgHMaL — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 23, 2026

Tras varios minutos lograron apagar las llamas. El el lugar localizaron a un hombre identificado como Luis Eduardo Cadez Ruiz, de 55 años de edad, quien presentaba quemaduras en un 85 por ciento del cuerpo.

Tras estabilizar al hombre, lo trasladaron al Hospital General San Juan de Dios, dónde quedó bajo la observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron provocar el incendio, pero serán las autoridades competentes las que esclarezcan los hechos.