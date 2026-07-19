El millonario premio que recibiría España si gana la Copa Mundial de la FIFA

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Además de la posibilidad de conquistar su segundo título mundial, los jugadores de la selección española tienen un importante incentivo económico de cara a la final contra Argentina.

La FIFA entregará a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) un premio de acuerdo con la posición final del equipo.

Si España termina como subcampeona, la Federación recibirá 33 millones de dólares. En cambio, si levanta la Copa, la cifra ascenderá a 50 millones de dólares.

Los goles de España la llevaron a la final, donde también está en juego uno de los mayores premios económicos de su historia. (Foto: AFP)

¿Cuánto ganará cada jugador?

Los capitanes de la selección acordaron con la RFEF que, en caso de conquistar el título, el 45 % del premio otorgado por la FIFA se repartirá entre los 26 futbolistas convocados.

Esto significa que cada jugador recibiría aproximadamente 756 mil euros brutos, equivalentes a unos Q6.9 millones.

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Si España pierde la final, el porcentaje destinado al plantel será del 40 %, por lo que cada integrante percibiría alrededor de 440 mil euros, unos Q4 millones.

La FIFA incrementó en un 50 % la bolsa de premios para el Mundial 2026 con respecto a la edición anterior. Así, además de la gloria deportiva, la final representa uno de los mayores incentivos económicos en la historia de la selección española.

*Con información del Diario AS