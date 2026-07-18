¿Qué prometieron los jugadores de España si conquistan el Mundial?

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La ilusión por conquistar el Mundial ha llevado a varios futbolistas de la selección española a hacer curiosas promesas en caso de vencer a Argentina en la final de este domingo.

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Desde tatuajes hasta decisiones impensadas, los jugadores dejaron claro que están dispuestos a cumplir cualquier apuesta con tal de levantar la Copa.

El lateral Marc Cucurella fue uno de los primeros en lanzar su promesa al asegurar que, si España se proclama campeona del mundo, se tatuará el rostro del seleccionador Luis de la Fuente.

Además, bromeó: "Si gano el Mundial, llamaré a Luis (de la Fuente) al día siguiente para decirle que me retiro de la selección. Creo que con la Eurocopa y un Mundial no se puede pedir nada más", dijo el nuevo jugador del Real Madrid.

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A esa apuesta se sumó Álex Baena, quien afirmó que también se haría el mismo tatuaje para inmortalizar el histórico logro.

Por su parte, Ferran Torres dejó abierta la posibilidad de unirse a sus compañeros si finalmente consiguen el título.

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Quien hizo la promesa más llamativa fue Mikel Oyarzabal, máximo goleador de España en el Mundial con cinco tantos.

El delantero de la Real Sociedad aseguró que, si La Roja conquista el campeonato, se hará socio del Athletic de Bilbao, el histórico rival del conjunto donostiarra.

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En el caso de Lamine Yamal, la promesa fue diferente. El joven atacante explicó que, debido a su religión musulmana, no puede hacerse tatuajes, por lo que optó por un reto distinto.

Si España levanta el trofeo, el extremo del Barcelona se dejará crecer la barba y el bigote durante tres semanas como una forma de celebrar el mayor éxito de su carrera.