Reportero termina entre la porra cuando transmitía en vivo tras victoria de México

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En su emoción un grupo de aficionados incluyó a un corresponsal del Mundial FIFA 2026 entre sus porras por la celebración de la victoria de México, realizada en el Paseo "La Reforma", mientras transmitía en vivo.

El periodista Jorge Monroy se encontraba transmitiendo la reacción de los mexicanos tras la victoria de México ante Chequia cuando las personas cercanas a él comenzaron a cargarlo.

"Quiere volar, quiere, volar" se escuchaba mientras él describía cómo se vivía el momento en las calles del país del norte.

Foto: captura de pantalla.

De inmediato algunos presentes comenzaron a rociarlo con espuma mientras él continuaba con su compostura ante la cámara y seguía dando su reporte, esto causó que su compañero en set, Carlos Lloret de Mola, comenzara a reír sin parar.

"Qué maravilla, qué gusto ver a la gente así con el mundial, vamos a establecer el enlace de Jorge Monroy tan pronto regrese de su vuelo, necesitamos que aterrice bien, que vea que los controles del avión estén correctamente, ¿qué nos tienes?", siguió Lloret.

Al volver a establecer comunicación con su compañero, la horda se tornó más emocional y volvió a tomarlo de las piernas y los brazos para alzarlo en repetidas ocasiones.

"Este enlace de Jorge Monroy es un poema", escribió Carlos en sus redes oficiales.

"Este tiene que ser uno de los mejores enlaces de la historiad e México", fue otro de los comentarios que resaltó.

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