INE responde a supuesta manipulación en el costo de la Canasta Básica

Sindicalistas denunciaron que autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) han realizado una manipulación en los precios de las canastas Alimentaria y Ampliada, hecho que fue descalificado por el gerente de esa institución, Abel Cruz.

En entrevista con Soy502, Cruz aseguró que el documento no le ha llegado de manera oficial, por lo que desconoce si en verdad fue emitido por alguno de los dos sindicatos que funcionan en el lugar.

El Sindicato de Trabajadores del INE (Sintra-INE) aseguró a través de un comunicado que circuló en redes sociales, que las actuales autoridades incluyeron una "nueva metodología" con la que manipularon el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el que se genera el costo de las canastas Alimentaria y Ampliada.

Este mecanismo habría permitido reducir el costo de ambos indicadores y registraron una baja considerable, lo que presionó la inflación y dio como resultado que el Gobierno y la Junta Monetaria puedan alcanzar los objetivos que se trazaron, incluso contribuiría a reducir los indicadores de pobreza.

Al respecto, Cruz aseguró que los indicadores de pobreza, por ejemplo no pueden subir ni bajar porque se midió en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 y "hasta que no se haga una nueva encuesta el INE no está generando ningún dato de pobreza", se prevé que esta se haga a finales del 2022 o a principios del 2023.

Aunque reconoció que se hicieron revisiones al indicador que tiene 10 años de vigencia y que fue realizado en 2017 cuando se cambió la metodología.

Basándose en este indicador se hizo "un ajuste" a la variable de consumo de alimentos fuera del hogar, ya que en 2017 no tomaron en cuenta todas las respuestas y "tenían su sesgo", pues en la Canasta Básica Alimentaria solo se estaba calculando un 71.8% de los precios derivado del IPC, por lo que ahora se está calculando el 90.4% de los datos, hecho que reconoció, presiona el costo de la Canasta a la baja.

"No es un tema de que si sube o baja. El costo es el costo. Lo que sucede es que se estaba imputando un porcentaje casi del 30% sin que el INE lo calculara. No tenía forma de decir esos precios son. Ahora estoy calculando 90.4%, no se está tocando la metodología, porque esta sigue igual", manifestó.

Además, comentó que en dos meses se iniciará la realización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares, que se realizó por última vez en 2008, estos datos se tendrán a finales del próximo año, para que a partir de diciembre del 2022 se pueda tener una nueva base del IPC y con ello, una Canasta Alimentaria y de servicios más actualizada.