La inesperada despedida de varios personajes de "Una Familia de Diez"

Por su parte, "Gaby" explicó a la familia las razones por las que se sentirán más cómodos sin ellos. “sí, piénsenlo, van a tener más sofá dónde sentarse y más cuerda en el tendedero y más tortillas en la mesa, ¿no creen?”, aseguró.

También dijo: “Les conviene que nos vayamos... eh, porque cuando nazca nuestro gusanitito van a ser 4 bocas menos que alimentarán”, pero Plutarco la interrumpió y dijo, “bueno, no es que el gusanitito vaya a tener 4 bocas, pues si no es mutante ¿verdad?”. Gaby explicó, “bueno, no, cada uno de nosotros tiene su propia boca”.

Mientras tanto, "Ajolotito" indicó: “Pero no se pongan tristes, estoy seguro que regresaremos antes de lo que piensan”.

Las últimas palabras de Plutarco al salir del departamento con las maletas de su familia fueron: "Papá, mamá, gracias", dejando no solo a la familia López muy triste, sino también a los televidentes.