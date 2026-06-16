Inglaterra ante Croacia: Duelo de titanes en el Grupo L

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Este miércoles iniciará la actividad para Inglaterra y Croacia en el Grupo L, que comparten con Panamá y Ghana. El duelo entre los europeos, que sobre la mesa pinta muy parejo, encenderá los motores a las 2:00 p. m., en Dallas, Estados Unidos.

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Las dos potencias del fútbol mundial arrancarán su camino en United 2026 con un partido de alta intensidad. En el papel, ambos lucen como los grandes candidatos para avanzar a los dieciseisavos de final, pero las cuatro selecciones tendrán que definirlo en la cancha.

A pesar de las polémicas y el cambio de banquillo, el equipo inglés hizo una de las clasificaciones más contundentes de la UEFA. (Foto: AFP)

Ingleses y croatas se han visto las caras en 11 ocasiones. El balance histórico favorece a los Tres Leones con seis victorias y dos empates, mientras que los de Fuego han sumado tres triunfos.

De ese historial, hay un partido en particular que genera altas expectativas: las semifinales de Rusia 2018, donde jugaron por el boleto a la gran final. En aquella ocasión, Croacia se quedó con la clasificación, por lo que ahora los dirigidos por Thomas Tuchel volverán al ruedo con hambre de revancha.

El equipo mantiene la misma base de entrenadores y jugadores que los llevó a la final en 2018 y a las semifinales en 2022. (Foto: AFP)

Inglaterra llega al debut luego de ganar sus partidos de preparación, aunque sin terminar de convencer con su dinámica de juego. El plantel tiene el objetivo claro de levantar la Copa 60 años después de su mayor logro histórico, y para ello deberán ajustar rápido todos sus engranajes.

Para "romper la maldición", por tercera vez en su historia, Inglaterra es dirigida por un entrenador extranjero. (Foto: AFP)

Por su parte Croacia, una selección ya acostumbrada a pelear en las últimas fases de los torneos mundiales, llega con la ilusión intacta de cumplir el sueño. Para lograrlo, mantiene una base de mucha experiencia liderada por Luka Modric, Ivan Perisic y Mateo Kovacic, piezas clave de una generación que quiere seguir haciendo historia.

Modric hará "el último baile" manteniéndose como el director de orquesta del equipo croata. (Foto: AFP)

Así jugarían

Inglaterra: 1 Pickford, 24 James, 2 Konsa, 6 Guehi, 3 O'Reilly, 4 Rice, 8 Anderson, 10 Bellingham, 7 Saka, 9 Kane y 18 Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: 1 Livakovic, 2 Stanisic, 5 Caleta-Car, 6 Sutalo, 4 Gvardiol, 10 Modric, 8 Kovacic, 15 Pasalic, 9 Kramaric, 14 Perisic y 11 Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Desde su debut oficial como selección independiente en Francia 1998, Croacia ha clasificado a 3 semifinales mundialistas. (Foto: AFP)

Tigo Sports transmitirá e Guatemala el juego entre Inglaterra y Croacia, este miércoles desde el Estadio Dallas, con arbitraje de Clément Turpin.