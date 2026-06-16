Panamá inicia su camino en el Mundial frente a Ghana con la mira en la clasificación

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Panamá iniciará este miércoles (5:00 p. m.) su participación en el Mundial con un duelo clave ante Ghana en Toronto, un encuentro que podría marcar el rumbo de ambas selecciones en el grupo L, donde también compiten Croacia e Inglaterra.

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Consciente de la exigencia que representan los europeos, el equipo de Thomas Christiansen sabe que sumar ante los africanos será fundamental para mantener vivas sus opciones de avanzar.

La selección canalera busca superar su actuación de Rusia 2018, donde perdió sus tres partidos de la fase de grupos.

"Hay nuevos jugadores, hay una nueva generación que viene haciendo las cosas bien. Aquí venimos a competir, a trabajar duro y a conseguir objetivos", afirmó el defensor Andrés Andrade, quien aseguró que una victoria en el debut permitiría "soñar en grande".

La principal incógnita panameña es Adalberto Carrasquilla. El mediocampista de Pumas sigue recuperándose de una lesión muscular y su presencia como titular es incierta. También es duda Aníbal Godoy, mientras que Michael Amir Murillo está disponible.

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Debut con presión

Enfrente estará una Ghana dirigida por el portugués Carlos Queiroz y comandada en ataque por Iñaki Williams y Antoine Semenyo. El técnico luso se mostró confiado antes del estreno: "Tengo plena confianza en los chicos que tengo. Todo es posible cuando tienes una munición tan maravillosa en las manos".

Las Estrellas Negras no contarán con Thomas Partey, luego de que Canadá le negara el visado por el proceso judicial que enfrenta en el Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual, una decisión que provocó una protesta formal del gobierno ghanés.

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Ghana disputa su quinto Mundial y aspira a acercarse a su histórica campaña de Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final.