La Inglaterra de Kane se cita con la Noruega de Haaland en cuartos de final

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La Inglaterra de Harry Kane, que sueña con levantar su segundo título mundial 60 años después, se enfrenta este sábado (3:00 p. m.) en Miami a Noruega y a su máquina goleadora Erling Haaland, por los cuartos de final del torneo.

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Tras derrotar a México por 3-2, superando la altitud, el fervor de la afición en el Azteca y la expulsión del defensa Jarell Quansah en la segunda parte, los ingleses llegan a Florida como favoritos.

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A pesar de contar con Kane y Jude Bellingham en plena forma, los hombres de Thomas Tuchel tendrán que solucionar sus fragilidades defensivas si no quieren sufrir el martillo de Haaland.

El delantero del Manchester City, nacido en Inglaterra, viene de mandar a casa a Brasil con un doblete y lleva siete tantos en su primer mundial.

La selección del país nórdico, de poco más de cinco millones de habitantes, ya ha hecho más de lo esperado en Norteamérica. En su primer mundial en 28 años, ha logrado su mejor resultado histórico con el pase a cuartos.

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En contraparte, se espera mucho de esta generación dorada inglesa. Finalistas de las dos últimas Eurocopas, los británicos presentan argumentos de sobra para ganar su segundo título.

Entre las mejores armas de los Tres Leones se encuentra la dupla Bellingham-Kane para resolver problemas. El centrocampista del Real Madrid y el delantero del Bayern de Múnich han marcado entre los dos 10 de los 11 goles de su equipo.

Aunque no todo es color de rosa para Inglaterra, pues las verdaderas dudas surgen al otro lado del campo.

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El lateral derecho Reece James, titular al principio del torneo, se ha perdido los tres últimos partidos por una lesión muscular y su presencia este sábado es incierta.

Además, la suspensión de dos partidos impuesta a Quansah, por la tarjeta roja recibida contra México, agrava las carencias atrás, ya que fue el habitual sustituto en esa banda.

Frente a Noruega, Tuchel podría verse obligado a recomponer su zaga incluyendo a John Stones en el centro de la defensa y desplazando a Ezri Konsa al lateral derecho. Un contratiempo en el peor momento, cuando el equipo se dispone a afrontar a Haaland.

*Con información de AFP