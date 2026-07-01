El Mundial supera los 5 millones de espectadores en los estadios

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La Copa del Mundo de fútbol 2026 ha registrado un nuevo récord de asistencia de aficionados.

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El Mundial Norteamérica 2026 superó los 5 millones de espectadores en los estadios con el Francia-Suecia disputado en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, anunció la FIFA este martes tras la victoria de los Bleus por 3-0.

"La Copa del Mundo 2026 entrará en la historia durante el partido de octavos de final entre Francia y Suecia, cuando la afluencia total del torneo supere los 5,000,000 de aficionados, estableciendo así un nuevo récord absoluto de asistencia", destacó la instancia en un comunicado.

Hasta ahora han asistido a los partidos celebrados en México, Estados Unidos y Canadá, un total de 5 millones 48 mil 79 espectadores, incluidos los 80 mil 663 que asistieron al partido en el MetLife en el que los franceses lograron el pase a octavos de final.

El anterior récord databa de 1994, con 3 millones 587 mil 538 personas en los estadios de Estados Unidos, aunque en esta edición, en comparación con la de hace 32 años, compiten el doble de equipos (48) y, por lo tanto, el número de partidos también se ha multiplicado por dos (a 104).

Copa Mundial FIFA 2026 ya superó los 5 millones en asistencia. pic.twitter.com/5MlaRReET9 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) June 30, 2026

Más de 60 mil en promedio

Los partidos de la presente edición han tenido una asistencia media de 64 mil 511 espectadores (sin contar este último encuentro del martes), con una tasa de ocupación del 99,7% pese a la polémica sobre el precio exorbitante de las entradas antes del inicio del torneo, del que aún quedan 27 partidos por disputarse, precisó el organismo mundial.

Los partidos con más espectadores fueron Uzbekistán-Colombia, México-Sudáfrica y República Checa-México, disputados todos en el Estadio Azteca de Ciudad de México (con aforo para 80.824 personas).

Antes del inicio del torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había dicho que esperaba un total de unos 7 millones de espectadores.

*Con información de AFP