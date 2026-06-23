Inglaterra busca confirmarse como candidata al título ante Ghana

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Inglaterra pisó fuerte en su debut de la Copa Mundial FIFA 2026 al vencer 4-2 a Croacia, en un duelo que despejó las dudas del funcionamiento del plantel dirigido por Thomas Tuchel.

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Ahora, cuando se midan este martes (2:00 p. m.) a la selección de Ghana en Boston, buscarán confirmar ese buen momento y consolidarse como una de las aspirantes al titulo, junto a equipos como España, Francia y la campeona defensora Argentina.

Así llegan Inglaterra y Ghana a este duelo que podría definir a uno de los clasificados a dieciseisavos de final. (Foto: Sofascore)

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Los Tres Leones recargarán su ofensiva nuevamente en los hombros de Harry Kane, estrella del Bayern Munich que hizo doblete en el estreno de los ingleses. Mientras que uno de los posibles cambios en el once titular sería la incorporación de Marcus Rashford en lugar de Anthony Gordon.

Ghana, por su parte, arriba a este partido con la moral alta tras conseguir tres puntos dorados ante Panamá, aunque sin mostrar su mejor versión, sobre todo en la primera parte.

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Los africanos, dirigidos por Carlos Queiroz, llegan con algunas dudas en el once inicial. En el estreno el portero titular Lawrence Ati-Zigi tuvo que ser sustituido por una molestia física y es duda para el juego ante los Tres Leones.

La buena noticia es la incorporación de Thomas Partey, jugador clave en el mediocampo ghanés, quien no pudo jugar en el debut en Canadá, ya que el país le negó la entrada por las acusaciones de violación en su contra.