Inglaterra desperdicia la ventaja y se va 2-2 al descanso frente a Croacia

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Inglaterra se marchó al descanso con ventaja de 2-1 sobre Croacia en el duelo estelar de la sexta jornada del Mundial disputado en Dallas.

Los Tres Leones abrieron el marcador apenas al minuto 9 gracias a Harry Kane, quien transformó un penalti que debió ejecutarse en dos ocasiones.

La infracción se produjo tras un tiro de esquina, cuando Luka Modric no logró despejar el balón y terminó impactando a Noni Madueke dentro del área.

En el primer cobro, Dominik Livakovic atajó el disparo, pero el VAR determinó que el guardameta se había adelantado de su línea, por lo que el lanzamiento fue repetido. En la segunda oportunidad, Kane no falló.

Aunque Inglaterra generó varias aproximaciones para ampliar la diferencia, Croacia encontró el empate al minuto 36.

¡Doblete de Harry Kane!



El capitán inglés vuelve a aparecer y firma su segundo gol de la tarde para ampliar la ventaja de Inglaterra ante Croacia. #Tigo26 pic.twitter.com/CAv0sWCHRz — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) June 17, 2026

Martin Baturina aprovechó una gran acción de Petar Sucic por la banda derecha y sacó un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones a Jordan Pickford.

Cuando parecía que Inglaterra se iría al descanso con ventaja, Harry Kane volvió a aparecer al minuto 44. El delantero conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Declan Rice y firmó su doblete para poner el 2-1 a favor de los Tres Leones.

Que golazoooo de Croacia para igualar el marcador ante Inglaterra



Croacia 2-2 Inglaterra pic.twitter.com/60JkewvFt9 — La 12 (@La12129895) June 17, 2026

Sin embargo, Croacia reaccionó de inmediato. En el tiempo añadido, Mario Pasalic recibió dentro del área y asistió a Musa, quien definió para establecer el 2-2. La jugada generó dudas por una posible posición adelantada, pero tras la revisión correspondiente, el árbitro validó el tanto que devolvió la igualdad antes del descanso en Dallas.