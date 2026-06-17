Siguen las sorpresas: Portugal no pasa del empate a uno frente a RD Congo

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Portugal no inició de la mejor manera su travesía por la Copa del Mundo de United 2026, al empatar a un gol por bando frente a RD Congo, en el duelo que abrió la actividad de grupo K en el Estadio Houston.

Los lusos no esperaron mucho para adelantarse en el marcador, pues cuando el cronómetro marcaba el minuto 6, Pedro Neto mandó un centro desde la izquierda al corazón del área, en donde apareció sorpresivamente Joao Neves, quien se elevó y cabeceó al fondo para poner a festejar a los portugueses presentes en el recinto deportivo.

Pero lejos de que eso les diera más confianza y que se abrieran los espacios, el conjunto europeo pareció relajarse de más y comenzó a tocar la pelota de lado a lado, en zonas intrascendentes, lo que abrió la puerta para que los congoleños fuera tomando cierta confianza basándose en su solidez defensiva.

Yoane Wissa, delantero del Newcastle inglés, avisó con un remate desde fuera del área (minuto 11), y el mediocampista del Manchester United, Bruno Fernandes (18), respondió del otro lado, aunque ambos disparos se fueron desviados de las porterías.

Justo cuando parecía que Las Quinas se iban al frente al descanso, en el 45+5, el mismo Wissa aprovechó un centro colgado desde la derecha para, con la testa, sorprender a todo el mundo e igualar las acciones justo antes del pitazo final de la primera parte, en el que también fue el primer tanto mundialista del Congo, en su segunda participación (en 1974 como Zaire).

Así se vio reflejado el partido en números. (Foto: Sofascore)

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Ya en la segunda mitad, los europeos volvieron a tomar el control del balón, aunque les costó muchísimo generar ocasiones claras en el área. Joao Cancelo había marcado con una media chilena sobre el 55, pero el tanto no fue válido por un claro fuera de lugar.

Cristiano Ronaldo, que poco le llegó el balón, igualmente tuvo un par de ocasiones claras (68 y 74), pero en ambas su remate terminó a un lado del marco. Por lo que tendrá que esperar para saber si se convierte en el único jugador en marcar en seis Mundiales diferentes y consecutivos.

De esta manera, Portugal arranca de manera sorpresiva con un empate frente a RD Congo y deja la puerta abierta para que Colombia o Uzbekistán tome el liderato del grupo K, en el duelo que cerrará la actividad de este miércoles en United 2026.