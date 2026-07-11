Inglaterra frena el sueño de Haaland y avanza a semifinales en el Mundial 2026

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Miami vivió una jornada de auténtica locura futbolística en los cuartos de final del Mundial 2026, con el pase de Inglaterra a semifinales, tras la victoria 2-1 sobre la Noruega de Haaland.

La selección de Inglaterra logró un sufrido y agónico triunfo por 2-1 frente a Noruega en el Estadio de Miami, asegurando su boleto entre los cuatro mejores del torneo tras un duelo de poder a poder que se tuvo que definir en la prórroga.

El encuentro comenzó con los noruegos sorprendiendo a la zaga británica. Al minuto 36, Andreas Schjelderup aprovechó un espacio en la frontal para adelantar a los nórdicos e ilusionar a toda Escandinavia.

Jude's double does the job.



WE ARE WORLD CUP SEMI-FINALISTS! pic.twitter.com/i8pGiyOsgv — England (@England) July 11, 2026

Sin embargo, la reacción de los Tres Leones no se hizo esperar: cuando expiraba la primera mitad (45'+2), Jude Bellingham apareció con una jugada individual dentro del área para poner el empate parcial antes del descanso.

Jude Bellingham fue la figura del partido entre Inglaterra y Noruega. (Foto: Sofascore)

Repasa las estadísticas del triunfo de Inglaterra sobre Noruega, en este enlace.

El complemento estuvo marcado por la tensión, un gol anulado a Inglaterra por el VAR y un despliegue físico titánico que dejó el 1-1 tras los noventa minutos reglamentarios.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Ya en el alargue, con las piernas pesadas y el corazón en la mano, el madridista Jude Bellingham se vistió de héroe absoluto al firmar su doblete al minuto 93, culminando una sufrida remontada que sella el pase de los ingleses a la siguiente ronda.