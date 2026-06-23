Inglaterra no encontró la llave para abrir el cerrojo presentado por Ghana

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Harry Kane y sus Tres Leones se estrellaron este martes con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles en el Estadio Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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El capitán de Inglaterra se fue en blanco en la habitual casa de los Patriotas de la NFL y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Messi, Mbappé o Haaland, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles y que han anotado en las dos fechas que se han disputado.

ENG 0-0 GHA (FT) - Inglaterra suma su 13º empate sin goles en TODA la historia de la Copa del Mundo, ampliando aún más su récord absoluto como la selección que más 0-0 ha firmado:



13 - Inglaterra

9 - Brasil

8 - Uruguay

7 - Alemania

7 - Italia

7 - Holanda… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 23, 2026

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Múnich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el medio campo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo, que no estuvo fino de cara al marco.

Los campeones mundiales en 1966, sin embargo, apretaron en la parte final y estuvieron muy cerca de romper el cero a través de Bukayo Saka, pero el portero Benjamin Asare atajó (minuto 86) para mantener en la lucha a los suyos.

Así se ve el partido reflejado en números. (Foto: Sofascore)

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Sin puntería

Además, el conjunto europeo también contó con otras dos ocasiones claras: Primero, un palo de Nico O'Reilly (87) y, luego, una opción dentro del área desperdiciada por Kane (87), que parecía un gol rutinario para el atacante, que de manera inexplicable erró al momento de darle dirección a su volea.

Apoyado en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, la selección que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

De esta manera, Inglaterra culminará la ronda de grupos contra el cuadro centroamericano de Panamá, el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con Croacia, en Filadelfia, en el duelo que debería, a priori, definir al segundo lugar del sector.