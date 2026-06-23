Kilómetros que valen la pena y el récord mundialista de CR7

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Ya habíamos presenciado recitales ofensivos de Messi, Vinicius, Mbappé, Kane y Haaland, pero nos hacía falta ver al "Comandante" en su mejor versión. No tuvo buen debut, pero este martes se destapó con doblete para meterse en los libros dorados de la historia de los mundiales.

El "Bicho" puede darse el lujo de presumir ser el único futbolista de todos los tiempos en anotar en seis mundiales diferentes. Si ya solo estar vigente, del 2006 al 2026 es un extraordinario mérito, no digamos celebrar al ritmo de la gente.

Como escribió algún día el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, el gol es: "Un milagro de emoción colectiva donde el estadio parece desprenderse de la tierra y elevarse por el aire". Y casi tal cual, la multitud gritó el tan anhelado "Siuuu...", junto a su ídolo en dos ocasiones.

De las panorámicas de lujo que dejan las jornadas mundialistas. El protocolo antes del pitazo inicial. (Foto: Pedro Mijangos)

Muchos no vinieron a ver a Portugal, tampoco a Uzbekistán, vinieron para alentar a Cristiano Ronaldo. Su nombre sonó en varios pasajes del partido, cuando el "Bicho" tocaba el balón y cuando estuvo cerca del triplete que no llegó.

"Estamos aquí", puso en sus redes sociales, él sabe que lo estábamos esperando todos los futboleros. Firmó el récord y ahora seguro irá por más. ¡Qué lindas funciones! Que sigan los goles de los mejores del mundo.

Vale la pena

En nuestra travesía del martes por suelo estadounidense recorrimos en carro unos 390 kilómetros de Dallas a Houston. Otra vez, bonitas 24 horas, entre Messi y Cristiano.

Vimos a la "Pulga" hacer historia y también al "Bicho". Valió la pena la madrugada (porque acá el partido se jugó a las 12:00 del mediodía y salimos de Dallas a las 5:00 de la mañana). Sonrió Cristiano y sonreímos nosotros también.