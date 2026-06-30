Inglaterra planifica el duelo ante RD Congo a puerta cerrada

La selección de Inglaterra volvió este lunes a los entrenamientos para planificar el partido de dieciseisavos de final, llave en la que enfrentará a República Democrática del Congo (este miércoles a las 10:00 a. m.)
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El equipo dirigido por Thomas Tuchel desayunó en el hotel de concentración y se dirigió a Swope Soccer Village, el campo de entrenamiento en Kansas, Estados Unidos. La práctica fue a puerta cerrada, dejando en el aire algunas dudas respecto a la evolución de jugadores que no han estado en su mejor condición física.
Reece James sufrió una lesión en el tendón de la corva y aunque ha mejorado significativamente, aún se desconoce si podrá sumar minutos ante los congoleños. Declan Rice ha presentado problemas físicos, pero trabaja por llegar a tiempo al duelo del miércoles.
Por su cuenta, Jarell Quansah salió del campo durante el partido contra Panamá, debido a un fuerte dolor en el tobillo. El jugador se mantiene en observación y el día del partido se definirá si podrá o no estar disponible o al menos en la banca contra los africanos.
Doble celebración
Además de preparar el juego contra Congo, los ingleses celebraron el cumpleaños de Eberechi Eze, que llegó a los 28, así como de la figura Jude Bellingham, quien cumplió 23.
Este martes continuará el trabajo en el campamento de los Tres Leones, previo al viaje a Atlanta, donde buscarán el boleto a octavos de final.
*Con información de la Federación Inglesa de Futbol.