Inglaterra planifica el duelo ante RD Congo a puerta cerrada

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La selección de Inglaterra volvió este lunes a los entrenamientos para planificar el partido de dieciseisavos de final, llave en la que enfrentará a República Democrática del Congo (este miércoles a las 10:00 a. m.)

El equipo dirigido por Thomas Tuchel desayunó en el hotel de concentración y se dirigió a Swope Soccer Village, el campo de entrenamiento en Kansas, Estados Unidos. La práctica fue a puerta cerrada, dejando en el aire algunas dudas respecto a la evolución de jugadores que no han estado en su mejor condición física.

Harry Kane suma 2 anotaciones en 291 minutos disputados en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Reece James sufrió una lesión en el tendón de la corva y aunque ha mejorado significativamente, aún se desconoce si podrá sumar minutos ante los congoleños. Declan Rice ha presentado problemas físicos, pero trabaja por llegar a tiempo al duelo del miércoles.

Por su cuenta, Jarell Quansah salió del campo durante el partido contra Panamá, debido a un fuerte dolor en el tobillo. El jugador se mantiene en observación y el día del partido se definirá si podrá o no estar disponible o al menos en la banca contra los africanos.

Declan Rice suma 58 desmarques para recibir el balón y 17 desmarques a la espalda de la defensa. (Foto: AFP)

Doble celebración

Además de preparar el juego contra Congo, los ingleses celebraron el cumpleaños de Eberechi Eze, que llegó a los 28, así como de la figura Jude Bellingham, quien cumplió 23.

Jude Bellingham registra un 86 % de precisión en sus 92 pases. (Foto: AFP)

Este martes continuará el trabajo en el campamento de los Tres Leones, previo al viaje a Atlanta, donde buscarán el boleto a octavos de final.

*Con información de la Federación Inglesa de Futbol.