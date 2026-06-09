Inglaterra, por la revancha tras el golpe de los Ticos en 2014

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Inglaterra sostendrá un último amistoso este miércoles a la 2:00 p. m. (hora Guatemala), en el estadio Inter&Co de Orlando, Estados Unidos, frente a Costa Rica.

Los centroamericanos le hicieron pasar el trago amargo a los ingleses en 2014, cuando superaron el "grupo de la muerta", dejándolos fuera de competencia. Ahora, los europeos deberán enfocarse en corregir la plana de las últimas apariciones, si quieren sobresalir en United 2026.

Thomas Tuchel es el tercer entrenador extranjero en la historia de la selección inglesa.

Los dirigidos por Thomas Tuchel ganaron la semana pasada 1-0 contra Nueva Zelanda, pero dejaron muchas dudas sobre su propuesta ofensiva. Por su lado, los Ticos, que no clasificaron al Mundial, han mostrado problemas en defensa.

Los Tres Leones buscarán imponer sus condiciones desde el inicio e inclinar la balanza a su favor rápidamente. El técnico alemán contará con jugadores como Rice, Saka, Eze y Madueke, quienes ya se incorporaron al trabajo del grupo. Con ellos, junto a Bellingham, James y O'Reilly planteará un cuadro bastante cercano al que usará frente a Croacia el 17 de junio, por el Grupo L.

Inglaterra firmó su mejor Mundial en casa (1966), bajo la dirección de Alf Ramsey.

Las bajas más llamativas de Fernando Batista son Joel Campbell y Keylor Navas, dos de los referentes en la última década. El técnico apostó por jugadores como Manfred Ugalde, del Spartak Moscú, quien tendrá la responsabilidad ofensiva.

Cada selección ha disputado tres partidos en 2026. Inglaterra suma un empate 1-1 contra Uruguay, una derrota 0-1 ante Japón y la victoria frente los All Whites. Los ticos, por su lado, registran un empate 2-2 con Jordania y las derrotas frente a Irán (5-0) y Colombia (3-1).

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Entre ambas selecciones se registran dos antecedentes: un empate en el Mundial de 2014 y una victoria de los ingleses en un amistoso de 2018.

Así jugarían:

Inglaterra: Pickford, James, Colwill, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Rashford, Kane. DT: Thomas Tuchel.

Costa Rica: Sequeira, Quiros, Mitchell, Faerron, Araya, Salazar, Flores, Mora, Soto, Alcocer, Ugalde. DT: Fernando Batista