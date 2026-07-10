Inglaterra teme ausencia de Declan Rice aislado por un virus

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El mediocampista se encuentra separado del resto de seleccionados y es duda para enfrentar este 11 de julio a Noruega.

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A pocas horas del juego entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, Declan Rice se encuentra aislado de la concentración al parecer por un virus estomacal, por lo que su presencia en el juego está en duda.

La información fue difundida por el portal Daily Mail, que también tendría otros padecimientos como molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, que se suman a este nueva afección.

Como medida de prevención, Rice fue puesto en cuarentena para evitar que el virus se propague entre sus compañeros.

El futbolista padece de un virus estomacal que lo mantiene alejado del resto de sus compañeros. (Foto: AFP)

El futbolista es esencial para el cuadro inglés y ha aparecido en la mayoría de juegos, excepto ante Panamá para darle descanso.

Rice se suma a la ausencia de Jordan Henderson, quien se fracturó la muñeca durante los festejos tras vencer a México en la instancia de octavos de final.

El partido entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado 11 de julio a partir de las 3:00 de la tarde, tiempo de Guatemala.

*Con información de TyC Sports