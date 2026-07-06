Inglaterra toma fuerza tras la batalla en el Azteca

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Inglaterra siguió su caminar en el Mundial con una victoria agónica e inolvidable en Ciudad de México, un resultado que ha sido calificado como su mayor triunfo fuera de casa.

La cita en el icónico Estadio Azteca lo tuvo todo: un retraso por fuertes tormentas, un público hostil y la expulsión del defensa Jarell Quansah al inicio de la segunda parte.

Kane suma 489 minutos disputados en United 2026; Bellingham acumula 447 minutos dentro de la cancha. (Foto: AFP)

Pero los hombres de Thomas Tuchel llevaron a cabo una asombrosa actuación defensiva para imponerse 3-2 y citarse en cuartos de final con la Noruega de Erling Haaland.

El excapitán de Inglaterra Wayne Rooney afirmó que los Tres Leones habían firmado una actuación de autoridad y que podían llegar hasta el final.

"Esto ha demostrado que tenemos un equipo capaz de ganar el Mundial", dijo. "La confianza que esto va a dar a estos jugadores es enorme".

Alan Shearer, otro excapitán inglés, dijo que el triunfo les daría "la confianza de que pueden seguir adelante y hacer algo en este torneo".

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Estrategia

Inglaterra empezó el Mundial entre los favoritos, pero una fase de grupos poco convincente rebajó las expectativas.

Después se vio obligada a remontar para vencer 2-1 a la modesta RD Congo en octavos de final, lo que les deparó el temible cruce en el Estadio Azteca.

Los visitantes viajaron al feudo de México para el partido del domingo sabiendo que se enfrentaban a la historia, con gran parte de la atención previa centrada en las dificultades de jugar en altura.

Inglaterra registra 80 remates, 32 entre los tres palos y 30 tiros fuera, con una efectividad del 14%. (Foto: AFP)

Los coanfitriones, arropados por una afición entregada, llegaban invictos en 10 partidos mundialistas anteriores en el estadio y solo habían perdido dos veces allí en 89 encuentros oficiales.

Inglaterra enfrió el partido desde el inicio y se puso 2-0 arriba gracias a un doblete de Jude Bellingham, aunque Julián Quiñones recortó distancias justo antes del descanso.

Pero el partido cambió por completo al inicio de la segunda parte, cuando Quansah vio la tarjeta roja por una entrada peligrosa tras revisión del VAR.

El capitán Harry Kane convirtió un penal poco después para restaurar la ventaja de dos goles de Inglaterra y luego cometió otra falta y se decretó penal, que Raúl Jiménez transformó.

Harry Kane ha hecho 19 remates al arco, 10 dentro de los tres palos, con una efectividad del 32%. (Foto: AFP)

A partir de ahí, el dominio fue absoluto de México, que buscó desesperadamente el empate ante la infranqueable línea defensiva de cinco hombres de Inglaterra, reforzada por los suplentes Djed Spence y Dan Burn.

Los visitantes tuvieron apenas un 33.2% de posesión, su cifra más baja en un partido de Mundial desde que hay registros, en 1966.

Un orgulloso Tuchel, a quien se le encomendó la difícil misión de conquistar el primer Mundial de Inglaterra en 60 años, elogió a sus extenuados jugadores.

"Lo logramos con pura mentalidad, con corazón, superando todos los obstáculos que se nos pusieron por delante", dijo. "Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la voluntad de este equipo".

Inglaterra ha recibido 5 goles en total. Registra 168 pérdidas de balón provocadas y un tiempo de recuperación de 70.73 segundos. (Foto: AFP)

El alemán afirmó que actuaciones así no serían posibles si su equipo no estuviera "pegado con el espíritu adecuado".

Bellingham, el gran héroe de Inglaterra, instó a sus compañeros a creer en sí mismos y aseguró que no debían temer a nadie.

"Formar parte de una selección inglesa que le da tanto al país, que puede regalarle estos momentos y noches como esta, significa tanto como cualquier otra cosa en mi carrera y en mi vida, de verdad", dijo el centrocampista del Real Madrid.

Ahora Inglaterra se enfrenta al desafío de intentar frenar al arrollador Haaland, que semana tras semana destroza defensas en la Premier League y comparte el liderato en la carrera por la Bota de Oro.

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Si ganan el sábado ese partido en Miami, se medirán en las semifinales al vigente campeón Argentina, Suiza, Colombia o Egipto.

Si Inglaterra llega hasta la final el 19 de julio, la gran favorita del torneo, Francia, podría estar aguardando.

Los Tres Leones no pueden presumir del oficio ganador de Argentina ni del poderío ofensivo de los franceses.

Los Tres Leones suman 2 porterías a cero, 9 paradas de la portería, 89 acciones del arquero dentro del área y 73 fuera de ella. (Foto: AFP)

Pero en Kane y Bellingham tienen a dos de los mejores jugadores del mundo, y su espíritu de equipo puede ser su jugador número 12.

"Llevo mucho tiempo hablando de nuestra unión como equipo", dijo el extremo Anthony Gordon. "Ahora espero que me crean".