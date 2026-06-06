Lionel Messi: el futbolista con más penales lanzados en la historia de los Mundiales

-

El punto penal en una Copa del Mundo no es para cualquiera; es un territorio donde la presión aplasta o consagra.

TE PUEDE INTERESAR:El club de los 6 Mundiales: Los tres jugadores que harán historia en 2026

En ese escenario de máxima tensión, Lionel Messi ha inscrito su nombre en la cima de la historia del futbol. El astro argentino es el futbolista que más penales ha ejecutado en el tiempo reglamentario de los Mundiales, con un total de seis lanzamientos.

Messi ha marcado 4 goles desde el punto penal en la historia de los Mundiales. (Foto: Sofascore)

Para más detalles sobre la Copa del Mundo United 2026, puedes ingresar a este enlace.

Su récord cobró fuerza en Catar 2022, donde la llegada del VAR aumentó la detección de infracciones y le permitió patear cinco penales.

Aunque la tecnología ayuda a sancionarlos, el talento de los porteros ha complicado la efectividad. Messi ostenta un 67% de efectividad en tiempo regular, habiendo sufrido atajadas memorables como la del polaco Szczęsny.

Lionel Messi define desde el punto penal en la final de Catar 2022 ante Francia. (Foto: Agencias)

Leo supera en la lista a históricos como Harry Kane, con cinco intentos, y a leyendas como Gabriel Batistuta o Eusébio, quienes registran cuatro.

Sin embargo, el idilio del rosarino con los doce pasos se vuelve perfecto en las tandas de desempate. Allí, donde los goles no suman al historial individual pero valen glorias, Messi pateó tres penales y anotó los tres. Un récord absoluto que combina la evolución del futbol tecnológico con la templanza del mejor de la historia.

Penales de Messi en Mundiales

Lionel Messi luego de marcar su penal ante Países Bajos. pic.twitter.com/MzCOVg14OM — Andrés Yossen ⭐⭐ (@FinoYossen) June 17, 2023

Los 4 penales que Lionel Messi anotó durante el tiempo reglamentario ocurrieron en su totalidad en el Mundial de Qatar 2022. Aquí tienes el desglose cronológico con las fechas exactas de cada encuentro:

22 de noviembre de 2022

Argentina 1 - 2 Arabia Saudita (Fase de grupos)

Anotó el 1-0 transitorio al minuto 10.

9 de diciembre de 2022

Países Bajos 2 (3) - 2 (4) Argentina (Cuartos de final)

Marcó el 2-0 parcial al minuto 73 del tiempo regular.

13 de diciembre de 2022

Argentina 3 - 0 Croacia (Semifinales)

Abrió el marcador firmando el 1-0 al minuto 34.

18 de diciembre de 2022

Argentina 3 (4) - 3 (2) Francia (Final)

Puso el 1-0 al minuto 23 del primer tiempo.

En esa misma Copa del Mundo cobró un quinto penal en tiempo regular ante Polonia el 30 de noviembre, pero fue atajado por Wojciech Szczęsny.

El otro penalti fallado fue en Rusia 2018, al minuto 64, en el partido de la fase de grupos que terminó Argentina 1-1 Islandia, el 16 de junio.