Inglaterra vence a México en el Azteca y avanza a los cuartos de final

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Con doblete de Jude Bellingham y uno más de Harry Kane, Inglaterra venció 3-2 a México en el Estadio Azteca y se instaló en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se medirá ante la selección de Noruega.

Tuvieron que pasar 11 partidos repartidos en tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026) para ver caer por primera vez a México sobre el césped del mítico Estadio Azteca, rebautizado para esta Copa del Mundo como Ciudad de México.

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El duelo comenzó como una verdadera batalla. Así lo entendió Declan Rice, amonestado apenas al primer minuto tras una fuerte entrada sobre Luis Romo.

México rozó el primero con un cabezazo de Raúl Jiménez (15') que obligó a la reacción de Jordan Pickford. La respuesta inglesa llegó al 25' con un disparo de Anthony Gordon, que Luis Ángel Rangel controló sin problema.

Jude firmó un partidazo y se llevó el premio al jugador del partido. (Foto: Sofascore)

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Hora del rock

Al 36' cayó el primero para Inglaterra. Bukayo Saka desbordó por la derecha y puso un centro preciso para que Jude Bellingham apareciera al segundo palo y abriera el marcador de cabeza.

Los ingleses no dieron margen para la reacción. Un error en la salida permitió al jugador del Real Madrid recuperar el balón y asociarse con Harry Kane, quien volvió a tocar con Jude para que firmara su doblete solo dos minutos después (38').

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Se ilusionaron

Cuando el golpe parecía definitivo, México encontró esperanza al 40'. Tras un tiro libre, el rechace quedó corto y Julián Quiñones conectó de primera para romper el cerrojo inglés antes del descanso.

Las cosas no podían empezar mejor para México en el complemento. Luego de que el palo los salvara del tercero, Quansah se barrió de forma peligrosa sobre Jesús Gallardo y, tras el llamado del VAR, el árbitro Alireza Faghani le mostró la roja 54'.

Parecía que era el golpe anímico que necesitaban los aztecas para ir por el empate, pero al 58 Rangel arrolló a Gordon dentro del área. Al cobro del penal llegó Kane. Y no perdonó.

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El anfitrión volvió a ver la luz cuando el mismo Kane, al intentar despejar un balón dentro de su área, impactó al recién ingresado Brian Gutiérrez para un nuevo penal. Jiménez lo cambió por gol y alimentó la esperanza azteca.

Tras la pausa de hidratación, los Tres Leones administraron la ventaja y, pese al empuje de los mexicanos, resistieron hasta el silbatazo final (incluidos los once minutos de reposición) para acabar con el invicto de México en el Azteca y sellar su clasificación.