Táctica y balón parado, Argentina se enfoca en Egipto

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La selección de Argentina cumplió con su último entrenamiento en la sede del Inter Miami este domingo, antes de viajar a Atlanta en donde disputará los octavos de final contra Egipto a las 10:00 a. m. del martes.

Durante la práctica albiceleste, el equipo se enfocó en la táctica y jugadas a balón parado, informó la Asociación del Futbol Argentino (AFA) a través de sus medios oficiales. Hasta el momento, en el campamento no se reportan bajas por lesión.

La Albiceleste registra 17 tiros de esquina y promedia el 55% de posesión del balón. (Foto: AFP)

Este lunes, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen programado su último entrenamiento antes del juego contra los Faraones y posteriormente, darán declaraciones ante la prensa.

Argentina ha intentado 18 cambios de orientación con un acierto del 89%. (Foto: AFP)

Después de su apretada victoria 3-2 sobre Cabo Verde el pasado viernes, la Scaloneta carburó poco su máquina. El sábado los sudamericanos se vieron obligados a cambiar sus planes y trabajaron en el gimnasio debido al riesgo de tormenta.

Emiliano Martínez suma 50 acciones dentro del área y 43 fuera de ella. (Foto: AFP)

Si Argentina vence a Egipto, avanzará a cuartos de final para enfrentarse al ganador del duelo entre Suiza y Colombia.