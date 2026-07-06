Táctica y balón parado, Argentina se enfoca en Egipto

La selección de Argentina cumplió con su último entrenamiento en la sede del Inter Miami este domingo, antes de viajar a Atlanta en donde disputará los octavos de final contra Egipto a las 10:00 a. m. del martes.
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Durante la práctica albiceleste, el equipo se enfocó en la táctica y jugadas a balón parado, informó la Asociación del Futbol Argentino (AFA) a través de sus medios oficiales. Hasta el momento, en el campamento no se reportan bajas por lesión.
Este lunes, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen programado su último entrenamiento antes del juego contra los Faraones y posteriormente, darán declaraciones ante la prensa.
Después de su apretada victoria 3-2 sobre Cabo Verde el pasado viernes, la Scaloneta carburó poco su máquina. El sábado los sudamericanos se vieron obligados a cambiar sus planes y trabajaron en el gimnasio debido al riesgo de tormenta.
Si Argentina vence a Egipto, avanzará a cuartos de final para enfrentarse al ganador del duelo entre Suiza y Colombia.