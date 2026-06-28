Así quedaron los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026

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Tras el agónico empate 3-3 entre Austria y Argelia, que incluyó un gol por bando en el agregado (90+3 y 90+6), y la eliminación de Irán como mejor tercero, se confirmaron los cruces de dieciseisavos de final, que empiezan mañana con el Sudáfrica ante Canadá.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha definido su camino rumbo a la final que se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Y por primera vez desde que se fundó el torneo en 1930, la máxima cita del futbol contará con una inédita ronda de dieciseisavos de final.

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El formato tradicional de 32 selecciones, con el que se compitió desde Francia 1998 (donde las eliminatorias arrancaban en octavos), ha quedado atrás; la ampliación a 48 países, implementada para esta edición, ha dado vida a esta nueva fase de "matar o morir", añadiendo una jornada extra que promete sorpresas.

Esta nueva etapa, que reunirá a los dos mejores equipos de cada uno de los 12 grupos junto a los ocho mejores terceros lugares, sube el telón de las eliminatorias directas. La acción no dará tregua y arrancará este domingo 28 de junio con el choque entre Sudáfrica y Canadá.

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Choques de alto voltaje y el sueño de las "cenicientas"

El emparejamiento para esta ronda ha dejado auténticos partidazos. Entre los duelos de alto voltaje destaca el choque entre Brasil y Japón, además del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, ambos programados para el lunes.

Por su parte, México y Estados Unidos buscarán hacer pesar su casa en esta ronda de vida o muerte, mientras que Canadá tendrá que jugar fuera de su territorio, algo que no le había pasado a ningún anfitrión en la historia de la Copa.

Sin embargo, el verdadero color de este Mundial ampliado lo ponen las grandes sorpresas. La "cenicienta" del torneo, Cabo Verde, ha conmocionado al planeta futbolístico al clasificarse a esta instancia, donde tendrá la oportunidad de oro de medir fuerzas nada menos que ante la campeona defensora, Argentina.

La Trionda rodará mañana por primera vez en un duelo de eliminación directa. (Foto: AFP)

Llaves de dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá (1:00 p. m.), en el estadio Los Ángeles.

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón (11:00 a. m.), en el estadio Houston.

Alemania vs. Paraguay (2:30 p. m.), en el estadio Boston.

Países Bajos vs. Marruecos (7:00 p. m.), en el estadio Monterrey.

Martes 30 junio

Costa de Marfil vs. Noruega (11:00 a. m.), en el estadio Dallas.

Francia vs. Suecia (3:00 p. m.), en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

México vs. Ecuador (7:00 p. m.), en el estadio Ciudad de México.

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Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo (10:00 a. m.), en el estadio Atlanta.

Bélgica vs. Senegal (2:00 p. m.), en el estadio Seattle.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (6:00 p. m.), en el estadio Bahía de San Francisco.

Jueves 2 de julio

España vs Austria (1:00 p. m.), en el estadio Los Ángeles.

Portugal vs. Croacia (5:00 p. m.), en el estadio Toronto.

Suiza vs. Argelia (9:00 p. m.), en el estadio BC Place Vancouver.

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto (12:00 p. m.), en el estadio Dallas.

Argentina vs. Cabo Verde (4:00 p. m.), en el estadio Miami.

Colombia vs. Ghana (7:30 p. m.), en el estadio Kansas City.