Restricciones de EE. UU. obligan a Irán a instalarse en México para el Mundial

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La selección de Irán afrontará una situación atípica durante el Mundial.

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Debido a las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos en medio de las tensiones entre ambos países, el combinado asiático establecerá su base de operaciones en Tijuana, México, y solo ingresará a territorio estadounidense para disputar sus partidos.

El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, explicó que los jugadores podrán entrar a Estados Unidos el día de cada encuentro y deberán abandonar el país una vez concluido. Irán tiene programados sus compromisos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

Este es el grupo en el que competirá la selección iraní en la próxima Copa del Mundo:

ASÍ SERÁ EL GRUPO G DEL MUNDIAL‼️

Bélgica Será el Cabeza de serie en un grupo con Irán que sello el Pase sin Dificultades, Egipto y Nueva Zelanda

Cómo Curiosidad, Habrá mínimo 1 selección que pasará por 1º Vez una fase de grupos ya que quitando los Belgas ninguno… pic.twitter.com/GKYdayHM8N — BILLETE AL MUNDIAL (@BilleteAl25376) December 6, 2025

El diplomático también reveló que 15 integrantes de la delegación, incluidos directivos y miembros del cuerpo técnico, aún no han obtenido la visa estadounidense, una situación que representa un desafío para la participación del equipo en la cita mundialista.

Inicialmente, Irán planeaba instalar su campamento en Tucson, Arizona, pero decidió trasladarlo a Tijuana debido al contexto político entre ambas naciones.

Los iraníes buscarán superar los desafíos extradeportivos para enfocarse en su participación mundialista. (Foto: AFP)

Según Pasandideh, los desplazamientos hacia Estados Unidos podrían realizarse por vía terrestre o mediante vuelos privados, de acuerdo con las disposiciones que establezca la FIFA para el torneo.