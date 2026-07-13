Iván Barton impartirá justicia en el Francia-España

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A la puerta de las semifinales de la Copa del Mundo FIFA 2026, el máximo ente del balompié ha designado al árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir el duelo entre Francia y España, el próximo martes en el Estadio de Dallas.

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Barton ha dirigido 3 partidos: Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, ambos de la fase de grupos. Posteriormente figuró en el juego Suiza-Colombia de octavos de final.

El árbitro Barton, de 35 años, es licenciado en Ciencias Químicas, además de trabajar como docente universitario. (Foto: AFP)

Luego de impartir justicia en 3 duelos de Catar 2022 y estar cerca del cuarto en Norteamérica 2026, Barton se ha convertido en el réferi del área centroamericana con más partidos mundialistas pitados, superando al guatemalteco Carlos Batres, que alcanzó 5 en su carrera.

En agosto de 2023, Iván Barton fue invitado para dirigir partidos de la Liga Profesional Saudí. (Foto: ElSalvador)

Barton fue ampliamente criticado luego de expulsar a Miguel Almirón de Paraguay por taparse la boca al hablarle a un rival de Turquía, implementando el nuevo reglamento de FIFA, tras el caso de racismo entre Prestianni y Vinícius.

*Con información de agencias.