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Iván Barton impartirá justicia en el Francia-España

  • Por Soy502
12 de julio de 2026, 19:10
Iván&nbsp;Arcides&nbsp;Barton&nbsp;Cisneros,&nbsp;árbitro&nbsp;salvadoreño, es&nbsp;internacional&nbsp;desde 2018.&nbsp;(Foto: AFP)&nbsp;

Iván Arcides Barton Cisneros, árbitro salvadoreño, es internacional desde 2018. (Foto: AFP) 

A la puerta de las semifinales de la Copa del Mundo FIFA 2026, el máximo ente del balompié ha designado al árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir el duelo entre Francia y España, el próximo martes en el Estadio de Dallas.

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Barton ha dirigido 3 partidos: Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, ambos de la fase de grupos. Posteriormente figuró en el juego Suiza-Colombia de octavos de final.

El árbitro Barton, de 35 años, es licenciado en Ciencias Químicas, además de trabajar como docente universitario. (Foto: AFP)
El árbitro Barton, de 35 años, es licenciado en Ciencias Químicas, además de trabajar como docente universitario. (Foto: AFP)

Luego de impartir justicia en 3 duelos de Catar 2022 y estar cerca del cuarto en Norteamérica 2026, Barton se ha convertido en el réferi del área centroamericana con más partidos mundialistas pitados, superando al guatemalteco Carlos Batres, que alcanzó 5 en su carrera.

En agosto de 2023, Iván Barton fue invitado para dirigir partidos de la Liga Profesional Saudí. (Foto: ElSalvador)
En agosto de 2023, Iván Barton fue invitado para dirigir partidos de la Liga Profesional Saudí. (Foto: ElSalvador)

Barton fue ampliamente criticado luego de expulsar a Miguel Almirón de Paraguay por taparse la boca al hablarle a un rival de Turquía, implementando el nuevo reglamento de FIFA, tras el caso de racismo entre Prestianni y Vinícius. 

*Con información de agencias. 

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