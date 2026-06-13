Japón apostará por un esquema ofensivo ante Países Bajos

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El técnico de la selección japonesa, Hajime Moriyasu, anunció que su equipo jugará con un esquema ofensivo ante Países Bajos este domingo en el primer partido del grupo F, que se disputará en el Estadio Dallas, Estados Unidos.

El técnico aseguró que, a pesar de que los rivales no serán fáciles, su equipo ya suma victorias ante Brasil e Inglaterra este mismo año, por lo que se mostró tranquilo previo al duelo contra Países Bajos.

En Catar, Japón venció a dos grandes: Alemania y España. (Foto: AFP)

La clave, según Moriyasu, es tener mayor presencia ofensiva. "Para ganar, tenemos que disparar a puerta. Partimos de nuestras propias fuerzas, de nuestras condiciones y queremos atacar; esa será la idea básica mañana", señaló hoy en conferencia de prensa.

Aunque fue consultado varias veces, el estratega no dio indicios del posible once para su primera jornada, pero aseguró que tomaría una decisión de acuerdo con el estado físico y mental de cada uno de sus dirigidos en la mañana previa al juego. También celebró que varios de sus elementos conozcan a profundidad la liga neerlandesa.

Excepto los tres países anfitriones, Japón fue la primera selección en clasificar al Mundial 2026. (Foto: AFP)

Moriyasu dirige su segundo Mundial consecutivo. Hace cuatro años, contra todo pronóstico, vencieron a Alemania y España, por lo que las expectativas para la presente justa son altas. El técnico de los Samurais Azules destacó la resiliencia y tenacidad de su equipo, como atributos de los que se sienten plenamente orgullosos.

Sobre la salida de Wataru Endo de la convocatoria, el estratega afirmó que fue exclusivamente por razones médicas. "Miré el tiempo que necesitaba para recuperarse, para permanecer o no con el equipo y como cabeza de la selección", por lo que tomó la decisión de dejar fuera de los planes al reconocido capitán.

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La polémica no faltó. Cuando se conoció la salida de Endo, el jugador anunció su retiro de la selección. "Cuando le comuniqué la decisión, la reacción que recibí de él fue diferente a lo que podía imaginar", dijo el técnico, aunque admitió haberse sentido mal por la forma en la que se lo dijo.

Ante la ausencia del habitual capitán, Moriyasu confirmó que Ko Itakura portará el gafete de líder. "Me entiende completamente, fuera y dentro del terreno de juego y se comunica bien con cada miembro del equipo", concluyó.

La Asociación Japonesa de Futbol mantiene un plan para ser campeones del mundo en el año 2050. (Foto: AFP)

Japón se medirá a Países Bajos este domingo a las 2 p. m. en el Estadio Dallas.