Japón cambia dos veces de campo por problemas con el césped

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La selección de futbol de Japón, que llegó esta semana a México para preparar el Mundial 2026, ha tenido que cambiar dos veces de campo de entrenamiento debido al mal estado del césped, informaron el viernes varios medios japoneses.

La lluvia ha complicado los planes de Japón en su paso por México.

Los Samuráis Azules debían utilizar inicialmente un campo de entrenamiento del club Tigres en San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey, pero su superficie se deterioró tras las recientes lluvias.

Ante ello, el combinado recurrió a otras instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León reservadas para la selección sub-19 de Japón, informó el diario Sports Hochi.

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Sin embargo, insatisfecha con ese terreno alternativo, la selección japonesa volvió a trasladarse y ahora se entrena en un recinto del club Monterrey en la localidad vecina de Santiago.

"Es por culpa del mal tiempo, no podemos hacer nada al respecto. Queremos asegurarnos una preparación óptima" para la Copa del Mundo, declaró el director de selecciones nacionales de la Asociación de Futbol de Japón, Masakuni Yamamoto.

La selección de Japón realiza una semana de concentración en Monterrey, México, previo a su viaje a Estados Unidos, programado para el próximo martes.

"Llegamos a esta conclusión (cambiar de sitio de entrenamiento) porque buscamos un mejor entorno", agregó Yamamoto, citado por la prensa japonesa.

A partir del próximo martes, Japón se incorporará a su campamento base en Nashville, en el estado estadounidense de Tennessee.

"Nos han dicho que los preparativos se desarrollan sin contratiempos en Nashville", añadió Yamamoto.

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Integrante del Grupo F, Japón debutará el 14 de junio ante Países Bajos, en Dallas, y posteriormente se medirá con Túnez, el día 20 en Monterrey, y Suecia, el día 25 en Kansas City.