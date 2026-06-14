Mundial 2026
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Japón sorprende y le empata 2-2 a la poderosa Países Bajos en el Mundial 2026

  • Con información de AFP
14 de junio de 2026, 16:19
Los jugadores japoneses celebran el gol del empate ante Países Bajos en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Los jugadores japoneses celebran el gol del empate ante Países Bajos en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Japón remontó dos veces ante Países Bajos y se anotó un empate 2-2 con sabor a gloria este domingo en Dallas, en un estreno para ambos equipos que premió la fortaleza anímica de los asiáticos.

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Los neerlandeses se fueron arriba con cabezazo de Virgil van Dijk a los 51', pero Keito Nakamura igualó seis minutos. Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos al 64', y cuando el equipo de Ronald Koeman parecía ganarlo, Daichi Kamada marcó al 88' el agónico 2-2 definitivo.

Gol
Momento en el que Daichi Kamada anota el segundo gol para Japón. (Foto: AFP)

La acción en el Grupo F continúa este domingo con el duelo entre Suecia y Túnez.

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