Koeman reconoce la fortaleza de Japón tras empatar en el debut mundialista

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El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo pese al empate 2-2 frente a Japón en su debut en la Copa del Mundo.

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Tras el encuentro, el técnico neerlandés valoró la entrega de sus jugadores y destacó el nivel exhibido por el conjunto asiático.

"Vi a un equipo que trabajó al máximo y que por momentos jugó muy bien. Claro que queríamos comenzar con una victoria, pero también hay que reconocer los méritos del rival", afirmó.

Koeman explicó que las modificaciones realizadas en la segunda mitad tuvieron como objetivo fortalecer el sector defensivo, ya que su equipo había perdido intensidad en la presión por las bandas.

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Sin embargo, reconoció que la selección nipona supo encontrar espacios y terminó igualando el marcador mediante una acción a balón parado.

El exentrenador del Barcelona también elogió a su adversario y advirtió sobre el riesgo de subestimar a determinadas selecciones en el escenario internacional.

Ronald Koeman on tying against Japan in their World Cup Opener ️ pic.twitter.com/SnQ43R2FWU — DAZN Football (@DAZNFootball) June 14, 2026

"A veces creemos que podemos ganar con facilidad a cualquiera, pero Japón tiene un gran equipo y hoy lo demostró sobre el terreno de juego", culminó.