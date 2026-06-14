El conmovedor regreso de Dick Advocaat que le permitió hacer historia con Curazao

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La historia de Curazao en la Copa Mundial de 2026 tiene un protagonista especial en el banquillo.

El neerlandés Dick Advocaat se convirtió este domingo en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista al ponerse al frente de la selección caribeña en su debut mundialista frente a Alemania.

A sus 78 años, el experimentado estratega añadió un nuevo capítulo a una carrera que parece no tener fin. Con el inicio del encuentro disputado en Houston, Advocaat superó la marca que pertenecía al checo Miroslav Koubek, quien dirige en la actual Copa del Mundo a República Checa con 74 años y nueve meses.

Sin embargo, el récord es apenas una parte de una historia marcada por la superación personal y el compromiso con su familia.

El estratega se puso emocional tras el gol marcado por sus dirigidos en el estreno mundialista:



Dick Advocaat watching Curacao score its first-ever World Cup goal against Germany. pic.twitter.com/wOCW2wbmfO — Sports on Predict (@predictdotsport) June 14, 2026

Advocaat fue el arquitecto de la histórica clasificación de Curazao a United 2026, la primera en la historia del país. No obstante, en febrero decidió abandonar el cargo para acompañar a su hija, quien atravesaba problemas de salud.

"Mi familia siempre va a estar primero", declaró entonces el técnico, dejando en suspenso su participación en la máxima cita del futbol.

La situación cambió meses después. Con la recuperación de su hija y tras la insistencia de los jugadores y de la federación curazoleña, Advocaat aceptó regresar para dirigir al equipo en el torneo.

Dick Advocaat es el DT de Curaçao. Clasificó a la Isla al Mundial, pero renunció a la selección en febrero de 2026 para cuidar a su hija que se enfermó. "Mi familia siempre va a estar primero" dijo.



En mayo, su hija mejoró. Los jugadores y la Federación le pidieron que… pic.twitter.com/bxELLUTF7Z — Juez Central (@Juezcentral) June 14, 2026

La emoción del veterano entrenador quedó reflejada durante el himno nacional y también tras el primer gol de Curazao en el Mundial, momentos en los que no pudo contener las lágrimas mientras observaba a sus jugadores luchar por el país y por el sueño que él ayudó a construir.

Más allá de los resultados que obtenga la selección caribeña en el torneo, Advocaat ya aseguró un lugar en la historia.

Larga trayectoria

Antes de asumir el reto con Curazao, Advocaat dirigió a varias selecciones nacionales, entre ellas Países Bajos, Corea del Sur, Bélgica, Rusia, Serbia e Irak, además de acumular una extensa trayectoria en clubes de Europa y Asia.