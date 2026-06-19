Túnez estrena técnico ante Japón tras la goleada sufrida en el debut mundialista

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La selección de Japón parte como favorita para vencer este sábado (10:00 p. m.) a Túnez en el partido de la segunda jornada del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Monterrey, Nuevo León.

El encuentro marcará además el debut del francés Hervé Renard al frente del conjunto africano.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu dejó buenas sensaciones en su estreno al empatar 2-2 con Países Bajos y figura entre las selecciones con opciones de convertirse en una de las revelaciones del torneo.

La principal fortaleza de los Samuráis Azules está en su dinámico mediocampo, liderado por Takefusa Kubo. El volante de la Real Sociedad, destaca por su capacidad para desequilibrar, romper líneas defensivas y generar oportunidades de peligro.

A su lado sobresale Ritsu Doan, quien aporta velocidad y desborde por las bandas para asistir al delantero Ayase Ueda.

Enfrente estará una selección tunecina golpeada tras la contundente derrota 5-1 ante Suecia en la primera jornada. Ese resultado provocó la salida del seleccionador Sabri Lamouchi y la llegada de Renard, en un intento por enderezar el rumbo del equipo en la Copa del Mundo.

El técnico francés ha buscado recuperar la confianza de sus dirigidos desde su llegada. En una charla motivacional realizada durante la semana, pidió a sus pupilos dejar atrás el mal resultado del debut y afrontar el duelo ante Japón con una actitud diferente.

“¡ESTO ES PATRIA!”



La brutal arenga de Hervé Renard para levantar a Túnez tras un duro golpe en el Mundial:



️ “Los más fuertes no son los que más corren, sino los que mejor se levantan. Hay que olvidar el marcador, cambiar la mentalidad y reaccionar”.



El técnico recordó el… pic.twitter.com/6FtgT7CDfU — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 17, 2026

"¿Dónde está su orgullo y personalidad? Es una Copa del Mundo, hay que olvidar el marcador pasado y reaccionar", expresó Renard ante el plantel.

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