Javier Aguirre perfila el once de México para el partido inaugural del Mundial

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A pocos días de su debut en el Mundial, la selección de México continúa afinando detalles bajo las órdenes de Javier "Vasco" Aguirre, quien comenzó a perfilar el once titular que enfrentará a Sudáfrica este jueves en el partido inaugural.

Durante la práctica de este lunes, el estratega mexicano puso especial atención en sus guardametas. Aunque Guillermo Ochoa fue convocado para disputar su sexta Copa del Mundo, todo indica que Raúl Rangel tiene ventaja para ocupar la portería en el estreno mundialista.

En la línea defensiva, Johan Vásquez se perfila como uno de los referentes tras la sólida temporada que completó con el Genoa italiano.

Raúl Rangel apunta a ser el guardameta titular en el estreno mundialista de México. (Foto: redes sociales)

Mientras tanto, en el mediocampo destacaron Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, quienes evidenciaron una buena conexión gracias a su pasado americanista.

El ambiente alrededor del Tri también mejoró tras la contundente victoria por 5-1 sobre Serbia en su último partido de preparación.

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Memo, abanderado

La jornada también dejó un momento especial con la ceremonia de abanderamiento realizada en el Centro de Alto Rendimiento. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, encabezó el acto protocolario y entregó la bandera nacional al equipo.

Guillermo Ochoa fue el encargado de recibirla en representación del plantel, en una tradición que regresó tras no realizarse antes del Mundial de Catar.

México abrirá la Copa del Mundo este jueves como anfitrión frente a Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.