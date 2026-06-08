Francia llega enchufada al Mundial: vence a Irlanda del Norte con tres goles de Olise

-

Francia cerró su preparación para el Mundial con una victoria por 3-1 sobre Irlanda del Norte en su último amistoso disputado en el estadio Pierre Mauroy de Lille, impulsada por una brillante actuación de Michael Olise, autor de los tres goles del equipo dirigido por Didier Deschamps.

OTRAS NOTICIAS: Florentino Pérez afronta la reactivación del Real Madrid

Los Bleus dominaron gran parte del encuentro y generaron varias ocasiones desde el inicio. Aunque Kylian Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador en varias oportunidades, fue el atacante del Bayern Múnich quien rompió la igualdad poco antes del descanso al aprovechar un balón suelto en el área tras un disparo de Ousmane Dembélé rechazado por la zaga.

El jugador pretendido por el Real Madrid, volvió a aparecer al inicio de la segunda mitad para ampliar la ventaja con un potente remate desde fuera del área.

View this post on Instagram A post shared by Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Irlanda del Norte reaccionó y descontó por medio de Patrick Kelly, pero el delantero francés completó su triplete para sentenciar el encuentro antes de salir ovacionado al minuto 83, cuando fue sustituido.

Con este triunfo, Francia llega con buenas sensaciones a la Copa del Mundo, donde disputará todos sus partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

View this post on Instagram A post shared by Equipe de France de Football (@equipedefrance)

El conjunto galo debutará el martes de la próxima semana (16) ante Senegal, luego se medirá a Irak (22) y cerrará la primera fase frente a Noruega (26).