"El equipo tiene casta": Aguirre está satisfecho con el desempeño de México

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El director técnico de México, Javier Aguirre, afirmó el miércoles que sus dirigidos fueron superiores a la República Checa a la que derrotaron 3-0 en la Copa Mundial FIFA 2026.

El entrenador, de 67 años, estimó que pese al abultado marcador final y a la fiesta que se generó en las tribunas del estadio Azteca, los primeros 20 minutos del partido no le gustaron pues las primeras llegadas al arco fueron del once europeo, lo que generó preocupación en la banca y la necesidad de hacer ajustes.

"No fue un partido perfecto aunque después nos acomodamos, el equipo se compuso, hubo un abucheo y en verdad el equipo ahí mostró que hay una fuerza mental", dijo Aguirre en rueda de prensa posterior al encuentro.

¡Tres partidos, tres victorias por primera vez en la historia!



Histórica Fase de Grupos de nuestra Selección. ¡Y estamos listos para los Dieciseisavos de Final! Nos vemos en el Estadio Ciudad de México, Incondicionales. #SomosMéxico ❤️ pic.twitter.com/QuS3hiHMtg — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

"En la segunda parte fuimos superiores, con todo respeto para Chequia", agregó.

El estratega reconoció el derecho de la afición de reclamar resultados a los que están en la cancha, pero también el "equilibrio emocional" de sus jugadores para reponerse en momentos adversos.

"Este equipo tiene casta (...) la afición es exigente y al final de cuentas el jugador se repone, no se achica".

Repasa el calendario del Mundial 2026.

Aguirre también tuvo comentarios elogiosos para dos de los goleadores del partido, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, que no nacieron en México sino en Colombia y España, respectivamente, pero que aportan compañerismo y méritos deportivos para defender al Tri.

Reconoció además como uno de los momentos más altos de la faena el ingreso al campo de juego del veterano arquero Guillermo Ochoa, quien reemplazó a los 78 minutos al titular Raúl "Tala" Rangel, e hizo historia al participar en su sexto mundial con México a los 40 años.

Piel chinita con Memo Ochoa esta noche.



Incondicionales, les tenemos #LaReacción de nuestro portero después de momentos tan especiales. #SomosMéxico pic.twitter.com/LwanIOeyVA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

"Fue un buen homenaje para él, seis mundiales, una leyenda, es mexicano, ¿qué más podemos pedir? Creo que la gente se va contenta hoy a casa", afirmó.