Fiesta y récord de Ochoa: México avanza con paso perfecto

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La selección de México venció 3-0 a República Checa para quedar como líder indiscutible del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026,

Fue una noche histórica que vio a Guillermo Ochoa ingresar al minuto 78 para tener su momento de consagración como el único futbolista mexicano con presencia en seis Copas del Mundo distintas.

El encuentro arrancó con máxima tensión y un juego físico que provocó constantes faltas en el mediocampo. Durante los primeros 45 minutos, el bloque defensivo europeo, comandado por Robin Hranác y Ladislav Krejcí, cortó los circuitos de la ofensiva local.

Histórico, nuestro capitán. ♥️



Un legado inigualable para Guillermo Ochoa ✨#SomosMéxico pic.twitter.com/KOGcTTBIZL — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

El arquero checo, Matej Kovár, detuvo un potente tiro cruzado de Jorge Sánchez en la acción más clara del primer tiempo, mandando el partido al descanso con una paridad sin goles.

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En el complemento, el conjunto dirigido por Javier Aguirre saltó con mayor agresividad y encontró el gol al minuto 54, cuando Mateo Chávez aprovechó un contragolpe para definir y desatar la locura en las tribunas. Sin dar tiempo a la reacción checa, la escuadra local amplió la ventaja al minuto 61 por conducto de Julián Andrés Quiñones, quien empujó el esférico para decretar el 2-0. Álvaro Fidalgo cerró el marcador al minuto 90+4.

Mateo Chávez abrió el marcador ante República Checa y fue la figura del duelo. (Foto: Sofascore)

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Con paso perfecto y la algarabía desatada, el Tri avanza con autoridad a los dieciseisavos de final.