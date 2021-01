Jay Colindres, famoso por su participación en un episodio del programa de la Doctora Polo, Caso Cerrado, contó al medio estadounidense BuzzFeed, la historia detrás del meme que lo hizo viral a nivel mundial.

Muchos internautas siempre se han preguntado cómo fue que el guatemalteco participó en el show y qué fue de él, luego de hacerse popular en las redes, las dudas fueron solventadas en una entrevista.

Así cóntó su versión Jay. (Foto: BuzFeed)

"Me convertí en un meme por accidente y esta es la historia", dice el guatemalteco en la intro de la entrevista, publicada en las redes del sitio web.

"Hola, soy Jay Colindres y probablemente me conozcas mejor como 'Estúpida mi pelo idiota'", abrió.

El famoso "meme" que hizo viral a Jay Colindres".

Ante la pregunta de mucha gente, ¿qué se siente ser un meme? contestó:

"En lo personal, no cambió mucho mi vida, pero a veces la gente me reconoce cuando estoy con mi familia en algún restaurante o caminando por la calle, a veces, no sé qué hacer, la gente se acerca a mi para saludarme, a pedirme una foto o darme un abrazo... me quedo como ¡qué está pasando!".

Jay Colindres compartiendo con sus fans. (Foto: Jay Colindres)

Lo que todos querían saber: Jay contó cómo surgió la oportunidad de participar en el famoso show:

"Todo comenzó a finales de 2014, en noviembre, era un día normal, un día de trabajo, común y, ¡zaz!, me entra una llamada telefónica y me dicen: 'Jay, alístate para mañana, nos vamos a Miami, saldrás en Caso Cerrado', mi reacción con esa llamada fue: ¡nos vamos para Miami!, al día siguiente tomé maleta, tomé avión y adiós Los Ángeles, hola Miami, playa gente bonita y Caso Cerrado, ¿quien va a decir que no a un viaje así?".

(Foto: Caso Cerrado)

"Llegué a Miami, fui a dar una vuelta por la ciudad, fui a cenar, a descansar y al siguiente día ya estaba bañado, maquillado y entro frente a todas las cámaras del set, pero... les tengo una confesión: antes de llegar a Caso Cerrado fui a un restaurante a almorzar y me tomé un traguito o dos, o tres; iba al set entonado, estaba súper nervioso, era una de mis primeras experiencias en televisión, estaba sudando, nervioso al 100%, era hora de salir a cámara, recuerdo que escuché risas de la gente que estaba presente, no me percaté de las caras por tanta luz, estaba enfocado en lo mío, así que entré, saludé a la doctora, recuerdo que estábamos en plena discusión con Leonor (otra de las invitadas), yo le gritaba y ella me alegaba, yo le alegaba y en una de esas, ella se acercó demasiado, ahí fue cuando le dejé ir el trancazo, hasta se tuvo que regresar a su lugar, se puso a llorar y en su desesperación, al no saber qué hacer, lo primero que hizo fue tomar el vaso con agua que tenía y tirármelo en la cara. No supe qué hacer, yo en shock, lo primero que pienso es: 'Estúpida mi pelo idiota' ¡el planchado! Terminamos de grabar y ya estaba todo apagado, y a punto de regresar y recuerdo bien, es algo que tengo muy presente, que un chico de producción se acerca y me dice: 'esto se hará viral'; yo regreso a Los Ángeles, mi vida continúa exactamente igual, sigo trabajando normal y a principios de 2015 transmitieron el capítulo por televisión; todo continuó normal, hasta el año siguiente, en 2016, cuando en un país de Latinoamérica repiten el mismo caso por televisión y ahí fue cuando todo explotó, mi frase se hizo viral".

(Mensaje texto hermano Jay Colindres)

Luego del capítulo transmitido en América Latina Colindres contó:

"Un día normal en casa cocinando, me entra un mensaje de texto de mi hermano y me dice: 'Voy en el tren y hay un grupo de amigos comentando y repitiendo exactamente todas las cosas que dijiste en televisión, si supieran que quien dijo todo eso fue mi hermano'. Empecé a ver mi cara en la web con diferentes frases en todas las redes sociales, pero hay una que me hizo reír demasiado cuando todo esto empezó: decía: 'cuando le vuelvo a escribir a mi ex... estúpida mi dignidad idiota', a raíz de que me hice viral me empezaron a llegar otras propuestas de trabajo como anfitrión de eventos, fiestas y gracias a eso tuve la oportunidad de conocer muchos países como México, Colombia, Costa Rica y Perú.

Acerca de si cambiaría algo de lo ocurrido dijo:

¿Cambiaría cómo se dieron la cosas?, ¡no! pienso que todo ocurre por una razón y este proceso ha sido definitivamente maravilloso, no lo cambiaría por nada".

Acerca de ser viral Colindres agregó:

Ha sido una de las mejores oportunidades que la vida me ha dado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jay Colindres (@jaycolindres)

MIRA EL VIDEO:

MIRA EL CASO:

TE PUEDE INTERESAR: