Jérémy Doku anuncia su retiro del Mundial 2026 para apoyar a su esposa

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Jérémy Doku sorprendió al anunciar su retiro en medio del Mundial FIFA 2026 para priorizar a su familia.

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A través de las redes sociales el integrante del equipo belga habló de su decisión de dejar a su equipo por un momento irrepetible con su esposa.

"He decidido retirarme de la Copa del Mundo 2026 y regresar con mi esposa para quedarme a su lado mientras damos la bienvenida a nuestro bebé, sé que esta decisión es abrupta pues el equipo está en un momento crucial y cada encuentro es una batalla, todos dan todo lo que tienen en busca de la victoria", afirmó en un video oficial.

Foto: AFP.

"Como futbolista amo el deporte de manera profunda, aprecio a mis compañeros, que han batallado junto a mi y a cada fanático que me ha apoyado, sin embargo cuando mi esposa me dijo que la fecha de labor de parto se acercaba y la imaginé en este momento atravesando este momento sola, mi corazón lo vio con claridad, mi familia me necesita ahora mismo, ¡tengo que regresar!".

"Hablé largo y tendido con el entrenador y mis compañeros acerca de esto y me ofrecieron todo su apoyo sin pensarlo, todos continúan con las un plan de contingencia táctico, estoy seguro que seguiré un entrenamiento estructurado mientras estoy ausente, tanto como las circunstancias me lo permitan", asegura.

Muchos afirman que Doku de Bélgica es humano y que estar en el nacimiento de su hijo no se repetirá y Mundiales habrá muchos.

"Es una decisión muy complicada para un futbolista que se encuentra en la Copa del Mundo", dijo la narradora guatemalteca Celeste Paredes.