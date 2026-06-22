La pedida de mano en pleno partido del mundial entre Uruguay y Cabo Verde

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Una pareja se comprometió en el instante en el que Cabo Verde marcó el empate ante Uruguay desatando la euforia entre los asistentes.

El romántico momento en el que los enamorados se daban el anillo para estar juntos para siempre, destacó por el empate entre Uruguay y Cabo Verde, resultado que permitió que la selección africana avanzara a la siguiente ronda.

Foto: X.

La inesperada casualidad entre el gol y la propuesta ha hecho que el acontecimiento se hiciera viral.

Debido a la sincronía este es uno de los momento más simbólicos para los usuarios de las redes sociales, del encuentro, dejándolo como el mejor timing en un encuentro deportivo.

Foto: X.

En el video se aprecia el momento en el que la joven saca la joya de una caja y se la da a su pareja, quien tiene a un bebé en brazos, para que le coloque el anillo, en ese momento, todos los espectadores se levantaron de sus asientos gritando de emoción pues Cabo Verde anota el gol que deja al partido en un 2-2.

Foto: X.

Encuentro entre Uruguay y Cabo Verde

El empate favoreció a Cabo Verde mientras dejó a Uruguay en la cuerda floja. Los nervios afloraron el 21 de junio, en el "Hard Rock Stadium" de Miami con arbitraje del noruego Espen Eskas.

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo H, del Mundial Estados Unidos-México-Canadá FIFA 2026.