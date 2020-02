El expresidente Jimmy Morales participó en el World Summit 2020 que se realiza en Corea del Sur.

La Federación Universal para la Paz realizó esta semana la Cumbre Mundial por la Paz 2020 en Seúl, Corea del Sur.

Personas que participaron en el evento compartieron fotografías en Twitter en las que se puede ver al exmandatario en el escenario luciendo una medalla.

Former Prime Minister of Pakistan Syed Yusuf has been decorated with the Peace Award by Dr.Hak Ha Han Moon Co Founder of Universal Peace Federation at the World Peace Summit 2020 Seoul South Korea#WorldPeaceSummit2020@ahaidergilani86 @KasimGillani @MediaCellPPP @PPPLeaders pic.twitter.com/btlS4mZZdO — GilaniHouseMediaCell (@gillanihouse_MC) February 4, 2020