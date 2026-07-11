Conoce a Jobe Bellingham, el hermano menor de Jude que también roba miradas

-

Mientras Jude Bellingham es considerado como el príncipe del fútbol inglés y uno de los más deseados, su hermano menor Jobe Bellingham comienza a levantar suspiros.

OTRAS NOTICIAS: Hombre ingresa armado en plena concentración de Inglaterra

Jobe mide 1.91 metros, nació el 23 de septiembre de 2005 en Stourbridge, Inglaterra, el menor de los Bellingham, actualmente tiene la posición de centrocampista en el Borussia Dortmund.

Foto: Instagram.

Destaca por su altura y es delgado pero fuerte, con mirada profunda, es hijo de Denise y Mark Bellingham y siguió los pasos de Jude en la academia del Birmingham City.

Mientras su hermano ingresó al Borussia Dortmund con 16 años, Jobe tomó el relevo. A sus 20 años ya destaca en uno de los clubes más importantes de Alemania.

Foto: Instagram.

Por el momento Jobe tiene un perfil más bajo que su hermano, aunque su físico está causando revuelo.

El deportista ya tiene varios seguidores, superando los 3 millones al momento, además es buscando por firmas de moda para publicidad.

MIRA:

Foto: Instagram.