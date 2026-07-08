El festejo le costó el Mundial: Jordan Henderson fue operado y es baja en Inglaterra

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Luego de lesionarse durante los festejos por la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial, el centrocampista Jordan Henderson fue operado con éxito de la fractura en el brazo izquierdo y quedó descartado para el resto del torneo.

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El mediocampista del Brentford sufrió la lesión al caer de forma aparatosa tras saltar una valla publicitaria mientras celebraba con los aficionados ingleses, en el estadio Azteca, la clasificación a los cuartos de final.

Tras el incidente abandonó el terreno de juego en camilla y fue trasladado a un hospital de Kansas, donde fue intervenido quirúrgicamente.

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Aunque el excapitán del Liverpool, de 36 años, tuvo poca participación en la Copa del Mundo, permanecerá concentrado junto al resto del plantel en Kansas City para acompañar al equipo durante el campeonato.

Jordan Henderson ha sido sometido a 3 CIRUGÍAS tras fracturarse el brazo celebrando después el partido de Inglaterra vs México. https://t.co/gSM5y5WfOq pic.twitter.com/KdygrrQNPi — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 8, 2026

Después de la operación, Henderson compartió un mensaje en sus redes sociales para confirmar que la intervención fue un éxito. "Operación hecha. Ahora a prepararse para la grande del sábado".

Su ausencia representa un duro golpe para el vestuario inglés. Así lo aseguró el delantero Morgan Rogers, quien destacó el liderazgo del experimentado mediocampista pese a su escasa participación en el Mundial.

El momento en que Henderson se lesionó tras el compromiso en el estadio Azteca el pasado domingo:

The moment Jordan Henderson broke his arm during Englands Celebrations pic.twitter.com/64wSNZVipe — Kalshi Footy (@KalshiFooty) July 6, 2026

"Lo es todo, realmente, y es el corazón del grupo. Verlo esta mañana sonriendo y tan feliz como siempre, sin importar lo que ha pasado en las últimas 48 horas... Para nosotros es un placer simplemente verlo, y ojalá podamos tenerlo de vuelta en el campo lo antes posible", afirmó.