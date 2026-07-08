Inglaterra entrena con ausencias de cara al choque frente a Noruega

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La selección de Inglaterra volvió este miércoles a los entrenamientos en su base de Kansas City para preparar el duelo de cuartos de final del Mundial ante Noruega, aunque lo hizo con varias bajas importantes.

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Tras el día de descanso concedido por el seleccionador Thomas Tuchel luego del triunfo 3-2 sobre México en el estadio Azteca, el equipo retomó las prácticas en el Swope Soccer Village.

Sin embargo, Reece James, Marc Guéhi y Declan Rice trabajaron por separado y no se ejercitaron junto al resto del plantel.

A esas ausencias se suma la de Jordan Henderson, descartado para el resto del torneo tras ser operado de una fractura en el brazo izquierdo. El experimentado mediocampista sufrió la lesión al tropezar con una valla publicitaria y caer de forma aparatosa mientras celebraba con los aficionados ingleses el pase a cuartos de final.

Kane y Bellingham encabezan la ilusión inglesa de seguir avanzando en el torneo. (Foto: AFP)

Dudas en el costado derecho

La mayor preocupación del cuerpo técnico pasa por James, quien continúa recuperándose de unas molestias en el isquiotibial que arrastra desde el empate sin goles ante Ghana. El lateral fue titular en los dos primeros partidos de los Tres Leones, pero su presencia frente a Noruega sigue en duda.

El técnico alemán busca soluciones ante las ausencias en la defensa inglesa. (Foto: AFP)

Los problemas en esa posición se agravan porque Jarell Quansah deberá cumplir un partido de suspensión tras ser expulsado contra México, mientras que Tino Livramento quedó fuera del Mundial antes del inicio del torneo por lesión.

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Las dificultades en el lateral derecho también reavivaron las críticas hacia Tuchel por no haber convocado al defensor del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold.