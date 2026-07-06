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VIDEO: Jordan Henderson se fractura el brazo en pleno festejo tras vencer a México

  • Por Jessica González
06 de julio de 2026, 10:43
Tras la lesión, el jugador inglés se perderá el resto del Mundial. (Foto: MSN)

Tras la lesión, el jugador inglés se perderá el resto del Mundial. (Foto: MSN)

Las imágenes muestran cómo el mediocampista intentó saltar sobre una valla publicitaria y terminó con la muñeca rota.

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En medio de los festejos tras la victoria ante México, Jordan Henderson sufrió una grave lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026.

El mediocampista se fracturó la muñeca tras caer sobre su brazo derecho cuando intentó saltar una valla publicitaria.

Minutos antes de la lesión, el jugador había manifestado a los medios que el clima que se había vivido "no se compara con nada".

Así fue la caída

Luego del golpe, Henderson fue atendido de emergencia y retirado en camilla, escoltado por varios de sus compañeros.

Los estudios médicos confirmaron una fractura de muñeca.

Mientras tanto, sus compañeros siguieron festejando en cancha y entonaron el clásico tema Wonderwall, de Oasis, junto a sus hinchas.

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