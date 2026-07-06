Javier Aguirre: "Inglaterra fue superior y nosotros hicimos lo que pudimos"

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Javier Aguirre reconoció la superioridad de Inglaterra tras la eliminación de México en los octavos de final del Mundial y defendió el esfuerzo realizado por sus pupilos durante el encuentro disputado en el estadio Azteca.

"Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", declaró el seleccionador al término del partido, en el que el Tri puso fin a su recorrido en la Copa del Mundo.

El "Vasco" también comparó el Mundial con las Grandes Ligas, al señalar que cualquier error termina marcando la diferencia. "No te puedes equivocar porque te condena", afirmó al analizar el resultado.

El "Vasco" Aguirre aseguró que no puede reprocharle nada a sus jugadores. (Foto: AFP)

Aguirre explicó que la eliminación se originó por un par de errores puntuales, aunque evitó responsabilizar a sus futbolistas y destacó la entrega mostrada a lo largo del torneo.

"No les puedo reprochar nada", sentenció el entrenador, quien podría haber dirigido su último partido al frente de la selección mexicana.

¡El pecado mortal del Tri!



Javier Aguirre se sinceró sobre el momento clave en el que México perdió el partido de Octavos de Final ante Inglaterra.#TNTSports2026 pic.twitter.com/klvIk2T8OK — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 6, 2026

Está previsto que Rafael Márquez, hasta ahora su auxiliar técnico, asuma el cargo tras finalizada la participación del combinado nacional en el Mundial.