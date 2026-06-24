Uruguay continúa afinando su defensiva para enfrentar a España

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Antes de enfrentar a España, la selección de Uruguay realizó este martes una sesión de entrenamiento en la que el capitán José María Giménez, hasta ahora sin minutos en la Copa Mundial, trabajó con normalidad en el campo.

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El central del Atlético de Madrid se perfila como opción para integrar la zaga en una línea de cuatro, donde Guillermo Varela, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera han sido habituales, mientras que Matías Viña y Juan Manuel Sanabria han alternado presencia.

Un video difundido por la Asociación Uruguaya de Futbol mostró a los titulares del empate 2-2 ante Cabo Verde realizando trote suave, mientras el resto del plantel efectuaba ejercicios físicos y con balón.

Giménez apareció en la práctica con chaleco celeste, al igual que figuras como Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez.

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Si Marcelo Bielsa decide incluirlo desde el inicio, el principal candidato a salir del once sería Sanabria, lo que desplazaría a Olivera al lateral izquierdo.

Tras la sesión de este martes, la Celeste volverá a entrenar el miércoles a puerta cerrada. El jueves viajará a Guadalajara para el duelo del viernes ante España, un partido clave en el Grupo H.

Con dos jornadas disputadas, España lidera con cuatro puntos, mientras Uruguay y Cabo Verde suman dos, y Arabia Saudí cierra con uno.

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Una victoria aseguraría la clasificación del conjunto sudamericano a octavos de final; el empate lo deja en zona incierta y la derrota complica sus opciones.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos en Copas del Mundo: empataron 2-2 en Brasil 1950 y 0-0 en Italia 1990.