Adrián Ibarra, el joven futbolista que murió en festejos de España

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El joven deportista estaba sobre una fuente cuando colapsó la estructura.

Adrián Ibarra, un futbolista de 13 años que formaba parte de las categorías inferiores del Ciudad Rodrigo FC, murió la madrugada del lunes tras el derrumbe de parte de una fuente en Ciudad Rodrigo, Salamanca, mientras celebraba junto a otras personas la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol. El incidente también dejó dos personas heridas.

El menor se encontraba en el interior de la fuente conocida como Árbol Gordo cuando colapsó la plataforma superior de la estructura, donde varias personas se habían subido para festejar. Las piedras lo golpearon y lo dejaron atrapado, provocándole heridas de gravedad. Tras ser rescatado, fue trasladado al centro de salud de la localidad, donde finalmente falleció.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo expresó su pesar por lo ocurrido: "Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense", además de trasladar sus condolencias a la familia y desear una "pronta recuperación" a las demás personas afectadas.

La fuente del Árbol Gordo, habitual punto de reunión para celebraciones en Ciudad Rodrigo, Salamanca. (Foto: redes sociales)

Luto oficial

El teniente de alcalde, Ramón Sastre, aseguró que "Se llevan haciendo celebraciones deportivas allí muchos años, no nos consta ningún deterioro de la fuente. Se hacen revisiones periódicas de limpieza y sobre la fuente y no consta ningún documento de daños", y anunció tres días de luto oficial.

La muerte de Ibarra conmocionó al Ciudad Rodrigo FC, club en el que jugaba en las categorías inferiores. "No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España", publicó la institución en su cuenta de Instagram.

-Con información de El País.