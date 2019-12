Joven periodista de ESPN muere en la noche de su cumpleaños

Edward Aschoff, un reportero de la cadena ESPN de la sección de fútbol americano universitario murió repentinamente, este 24 de diciembre, día en que cumplió 34 años.

Aunque no está confirmado el motivo por el cual Aschoff perdió la vida, a principios de este mes el joven periodista había publicado en redes sociales que tenía neumonía, pero que su sistema inmune era muy bueno.

Anyone ever had multifocal (bilateral) pneumonia in their early 30s as some who never gets sick and has a very good immune system? Asking for two friends ... my lungs. — Edward Aschoff (@AschoffESPN) December 5, 2019

MIRA:

"Lamentamos tener que compartir esta noticia. Nuestro pensamiento están con sus seres queridos, incluida su novios Katy", escribió ESPN en un comunicado.

Durante muchos años el periodista informó desde los campus de todo el país para ESPN, SportCenter, SEC Network y ESPN Radio.

*Con información de CNN